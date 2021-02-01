النفط العراقية: نعمل على تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط العراقية بذلها كل ما بوسعها لتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لاستمرار عمل محطات توليد الطاقة....

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