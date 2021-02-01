المركزي العراقي يعلن عن مبادرة جديدة لقروض الإسكان

2021/02/01 | 12:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي العراقي استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الإسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق؛ بهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد.وأضاف البنك …

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