2021/02/01 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني _ اللجنــــة الماليـــــة تعقد اجتماعها الـ(٣٧) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .– نائب رئيس اللجنة المالية السيد مثنى السامرائي يلتقي رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عبد النور براهيمي لبحث القرض الفرنسي المخصص لإنشاء مطار الموصل.– اللجان الفرعية للجنة المالية تستضيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الماليـــــة النيابية تعقد اجتماعها الـ(37) لمناقشة موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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