موقع استقصائي يفضح سكاي نيوز : القناة تتصرف كمنصة لوزارتي الدفاع والخارجية البريطانية

2021/02/01 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير استقصائي لموقع (دي كلاسفايد) البريطاني ، الاثنين، أن التحليل السري الذي تم اجرائه على المخرجات المكتوبة لثلاثة من صحفيي الشؤون الخارجية الرئيسيين في سكاي نيوز يبين أن الوسيلة الإعلامية تعمل إلى حد كبير على تضخيم وجهات نظر وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الخارجية ، بينما نادرًا ما تقدم تحليلات نقدية ومستقلة لها .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الدراسة التي اجراها الموقع على 203 من المقالات التي كتبها الصحفيون الثلاثه وهم: ديبورا هاينز وأليستير بنكال ودومينيك واغورن ، بينت أن سكاي نيوز تضخّم بشكل روتيني آراء حكومة المملكة المتحدة في سياساتها العسكرية والخارجية ولا تقدم أي محاولات جادة لفحصها أو انتقادها بشكل مستقل”.واضاف ان ” الدراسة التي حللت جميع المقالات التي كتبها الصحفيون الثلاثة كشف ان التقارير الانتقادية لشركة سكاي نيوز تركزت على البلدان التي قدمها المسؤولون البريطانيون على أنهم أعداء للمملكة المتحدة مثل روسيا والصين و إيران “.واوضح ان ” اثنين من الصحفيين الثلاثة وهما هاينز وبنكول لم يقدما تغطية انتقادية جادة للسياسات العسكرية أو الخارجية لبريطانيا أو انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حلفاء بريطانيا المقربون ، مثل السعودية ومصر واسرائيل ، والتي تتلقى جميعها دعمًا عسكريًا بريطانيًا كبيرًا”.واوضح أن ” الدراسة كشفت انه في مخرجات سكاي نيوز المكتوبة ، يتم بشكل روتيني الاستشهاد بمسؤولي الحكومة البريطانية وادعاءاتهم بشكل إيجابي ، مع القليل من التعليقات المستقلة أو السياق أو المؤهلات المقدمة من الصحفيين أو بدونها”.واشار التقرير الى أن ” ديبورا هاينز قدمت المثال الاكثر وضوحا على تقديم التقارير لصالح الحكومة البريطانية، فمن بين 107 من مقالاتها التي تم تحليلها في البحث وجد ان كلمات روسيا والصين وايران وردت 39 مرة في العنوان الرئيسي للمقالات ، فيما لم يتم العثور في اي من عناوين المقالات على اسماء الدول المتحالفة مع بريطانيا مثل السعودية ومصر واسرائيل والبحرين “.من جانبه قال البروفيسور الدكتور جوستين شلوسبرج ، المتخصص في وسائل الإعلام في جامعة لندن “يقدم هذا البحث مثالًا آخر على كيفية تعامل الصحفيين في أكبر العلامات التجارية الإخبارية وأكثرها احترامًا مع المصادر الرسمية وكيفية محاباة الحكومة البريطانية”، مضيفا أن ” لهذه النقطة العمياء الأساسية عواقب وخيمة في السنوات الأخيرة ، لا سيما في تشتيت انتباه الجمهور بعيدًا عن النزاعات والقضايا غير الملائمة ، والسماح للحكومة البريطانية بتشكيل أجندة سكاي الإخبارية الخارجية على نطاق واسع”.



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