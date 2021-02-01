إيران ترد على تصريحات السعودية بشأن المحادثات النووية

2021/02/01 | 12:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه على “أمريكا إذا كانت تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها”.ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، على تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن المحادثات مع إيران، قائلا: “موقفنا هو الحوار في المنطقة دون تدخل أجنبي، جعل الأجانب […]

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