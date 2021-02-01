ردا على اعتقال نافالني.. فرنسا تدعو ألمانيا للتخلي عن مشروع

2021/02/01 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت فرنسا ألمانيا إلى التخلي عن مشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتقال موسكو المعارض الروسي أليكسي نافالني وقمع السلطة لتظاهرات داعمة له.

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