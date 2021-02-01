تحت ضغط الأمن والخدمات.. العائدون الى سنجار يهجرون قراهم السابقة ويستقرون بمناطق جديدة

2021/02/01 | 13:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم خليل حجي في ظل أزدواجية الإدارة في منطقة سنجار، التي يحكم جزء منها من قبل إدارة مكلفة من قبل حكومة إقليم كردستان، فيما يحكم الجزء الآخر من قبل إدارة خاضعة للحكومة الاتحادية، يعاني الايزيديون العائدون من تردي في الخدمات ومن “نزوح مزدوج” فمئات العائلات عاجزة عن العودة لمناطقها السابقة بسبب نسبة الدمار الكبيرة فيها …

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