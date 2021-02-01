الحكومة العراقية تخصص مبالغ جديدة لشراء لقاحات فيروس ’كورونا’

2021/02/01 | 13:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



خصص مجلس الوزراء، مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

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