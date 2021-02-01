الصحة العراقية تحدد موعد وصول 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

2021/02/01 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، موعدا قريبا لوصول 3 ملايين جرعة من اللقاء المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.وقال وزير الصحة حسن التميمي، بحسب التلفزيون الرسمي العراقي، ان “العراق سيتسلم الدفعة الأولى من اللقاحات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة”.وأوشح، ان “الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تقدر بثلاثة ملايين …

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