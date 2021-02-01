الحجرف: مجلس التعاون حريص على تعزيز العلاقات ودعم استقرار العراق

2021/02/01 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، عن حرص المجلس على تعزيز وتوثيق العلاقات ودعم استقرار العراق.وقال أمين عام التعاون لدول الخليج نايف الحجرف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ان “مجلس التعاون حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات مع العراق، واستقرار العراق له انعكاسات …

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