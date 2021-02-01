دفعة جديدة من الأموال للفلاحين.. قائمة بالأسماء والتفاصيل

2021/02/01 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، اطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصولي الشعير العلفي والحنطة للموسمين الزراعيين 2014 -2015 في نينوى.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2021)، أنه "تم صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الشعير العلفي والحنطة في محافظة نينوى الوجبة السابعة والعشرون، وممن سوقوا محصولهم الى مواقع الشركة العراقية لانتاج البذور".

وأشارت الى أن "عدد المسوقين يبلغ (91) مسوقا، وهم ضمن الاسماء لم ترد بحقهم أي مؤشرات امنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مستشارية الامن القومي،"، مبينة أنه "تم صرف المستحقات المالية وفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم باسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية".

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