وزير الصحة: شحنة لقاح فيروس كورونا ستصل في ثلاثة أسابيع

2021/02/01 | 13:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، بأن الشحنة الأولى من لقاح كورونا ستصل العراق في غضون أسابيع.

وقال التميمي وفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ستصل العراق في ثلاثة أسابيع".

وكان مجلس الوزراء، خصص أمس الأحد، مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

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