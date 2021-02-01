تفاصيل عملية 'أسود الجزيرة' في المناطق المحررة

2021/02/01 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اليوم الاثنين تفاصيل عملية "أسود الجزيرة" التي انطلقت لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المناطق المحررة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية إن "عملية عسكرية مهمة وواسعة أنطلقت اليوم بعنوان (أسود الجزيرة) اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات غرب نينوى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وألوية الحشد الشعبي والعشائري، لتحقيق استتباب الأمن والأمان وملاحقة ومطاردة الإرهابيين في تلك المناطق".

وبين أن "قيادة العمليات المشتركة أطلقت هذه العملية بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الجهد الاستخباري والأمني وتحديد وتشخيص تحركات الإرهابيين في تلك المناطق".وأكد الخفاجي أن هذه "العملية المهمة تصب في مصلحة تأمين سلامة الحدود والمواطنين وكذلك ثأراً للشهداء الذين سقطوا في ساحة الطيران ببغداد".وأضاف أن "القوات الأمنية عازمة على تحقيق الأمن والأمان من خلال قدرات وإمكانيات القوات الأمنية في صعود متواصل من خلال التدريب".

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