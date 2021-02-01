مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث سير بين ديالى وكردستان

2021/02/01 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي في محاظفة ديالى، الاثنين (1 شباط 2021)، بمصرع وإصابة 5 أشخاص، جراء تعرضهم لحادث سير على طريق يربط المحافظة بإقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنياً لقي حتفه وأصيب 4 آخرين بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحادث سير على طريق كلار الذي يربط ديالى بالإقليم".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى القريب، فيما نقلت جثة المتوفي إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد ديالى معدلات عالية لحوادث الطرق خاصة على الطرق الرئيسية ومنها كركوك- بغداد الذي يلقب بطريق الموت لكثرة الحوادث.

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