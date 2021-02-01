2021/02/01 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين (1 شباط 2021)، بتعيين اللواء الركنت حمد نامس ياسين، قائداً لعمليات الجزيرة والبادية.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "تم تعيين اللواء الركن حمد نامس ياسين، قائداً لعمليات الجزيرة والبادية".

وأضاف المصدر، أنه "تم أيضا، تنصيب الفريق الركن، نومان الزوبعي، رئيسا للأكاديمية العسكرية".

وجاء تنصيب اللواء الركن حمد نامس ياسين، في منصب عمليات الجزيرة والبادية، بدلا عن اللواء الركن، أحمد سليم، الذي تم تعيينه قائدا لعمليات بغداد في الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين اللواء الركن حمد نامس ياسين قائداً لعمليات الجزيرة والبادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين اللواء الركن حمد نامس ياسين قائداً لعمليات الجزيرة والبادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).