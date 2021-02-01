نائب عن الفتح يعلق على مخاوف تأثير السلاح والمال على نتائج الانتخابات المقبلة

2021/02/01 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مهدي آمرلي، الاثنين (1 شباط 2021)، أن المال والسلاح المنفلت لا يمكنهما التأثير على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال آمرلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها اذا توفرت كل المستلزمات الفنية واللوجستية لمفوضية الانتخابات"، مؤكدًا أن "أهم ما يميزها وعي المواطنين".

وأضاف أن "الوعي الكبير لدى العراقيين سيغير المعادلة السياسية نحو الأفضل من خلال الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع"، مؤكدًا أن "عراق اليوم ليس الأمس بالتالي لا خوف من تأثير السلاح والمال على الناخبين".

وأوضح النائب عن تحالف الفتح، أن "الشعب عان طوال السنوات الماضي الكثير من الويلات والمعاناة بالتالي هذه الانتخابات ستكون فرصته للتغيير الحقيقية نحو الأفضل".

وكنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت خلال مؤتمر صحفي سابق، أن نزاهة الانتخابات تأتي من خلال المراقبة الدولية وبعض الإجراءات الفنية.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان رداً على سؤال مراسلنا، إن "ضمان الانتخابات يأتي من خلال المراقبة الدولية وكذلك ما نقول به من اجراءات فنية وكذلك عمل الشركة الفاحصة التي ستقيم نزاهة وشفافية الانتخابات".

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