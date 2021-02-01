صحة العراق تحدد موعد وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا

2021/02/01 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن موعد وصول 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد....

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