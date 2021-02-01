بالفديو .. المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية فؤاد حسين مع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف

2021/02/01 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية فؤاد حسين مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف./انتهى9

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