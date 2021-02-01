مصرف الامارات المركزي يتخذ عقوبات مالية بحق 11 بنكا عاملا في الدولة

2021/02/01 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/ فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في دولة الامارات عملا بأحكام المادة "14" من القانون رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 كانون الأول 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال في ما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.واكد المصرف المركزي انه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و أو المالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال./ انتهى

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