مسؤول إيراني: صادرات السلع والكهرباء إلى العراق لامست 6.8 مليار دولار

2021/02/01 | 16:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية - العراقية، حميد حسيني، حجم صادرات السلع والكهرباء للعراق، خلال الـ10 أشهر الماضية.

وقال حسيني في تصريح صحافي إن "صادرات السلع والكهرباء للعراق، لامست 6.8 مليار دولار في 10 شهور، للفترة من 20 آذار2020 حتى 20 كانون الثاني 2021".

وأشار حسيني، إلى أن "صادرات السلع للعراق بلغت دون الكهرباء نحو 6.3 مليار دولار في الفترة المذكورة".

وأضاف، "نتوقع حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 آذار 2021، أن تشهد الصادرات انخفاضا بنسبة 15 بالمئة عن السنة السابقة وذلك على إثر تداعيات جائحة كورونا".

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