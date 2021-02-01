الحجرف: الربط الكهربائي بين العراق والخليج أحد الملفات التي ناقشناها اليوم (فيديو)

2021/02/01 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لمجلس التعاون

الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف،

اليوم الاثنين، ان الربط الكهربائي بين

العراق والخليج أحد الملفات التي تمت

مناقشها خلال زيارته التي يجريها الى

العراق.

واضاف الحجرف، خلا

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