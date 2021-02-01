وزير الخارجية: بحثنا ملف محاربة الإرهاب مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (فيديو)

2021/02/01 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين،

الاثنين، أن المباحثات مع الأمين العام

لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

تركزت حول ملف محاربة الإرهاب.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده في

بغداد مع الحجرف، إن "المباحثا

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