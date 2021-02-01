بريطانيا تعلن دعماً لكردستان وقوات البيشمركة

2021/02/01 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اقليم كردستان السابق مسعود

بارزاني، الاثنين، مع السفير البريطاني

في العراق ستيفن هيكي، أخر التطورات

السياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أنه تم

التباحث بخصوص مشاكل الإقليم م

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