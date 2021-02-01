2021/02/01 | 16:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر مجلس الوزراء، الاثنين، إحالة مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية إلى البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يحيل مشروع تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية للبرلمان ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يحيل مشروع تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية للبرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).