"معادلة الأمس تغيرت"..سببان يحددان السقف العالي للقوات الكردية في الحسكة

2021/02/01 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الأخيرة من عام 2020 خرج قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بإطلالة تحدث فيها عن "مرحلة جديدة" تُقبل عليها مناطق شمال وشرق سوريا مطلع 2021، ورغم أنه لم يخض كثيرا في تفاصيلها، إلا أنه خاطب الحاضنة الشعبية بالقول: "ما نتمناه من شعبنا هو الدفاع عن ثورته وعن مكتسباته".

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