تركيا تكشف تفاصيل عملية اعتقال عراقيين متهمين بالانتماء للتنظيم

2021/02/01 | 16:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، تفاصيل عملية إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش غالبيتهم يحملون الجنسية العراقية، وأحدهم كان مكلفا بالقيام بعمليات اغتيال داخل البلاد.

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وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تدوينة تابعها "ناس"، (1 شباط 2021)، إن "إلقاء القبض على الإرهابيين جاء نتيجة تعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وهنأ صويلو الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في ولاية يالوفا الواقعة غربي البلاد على نجاحهما في هذه العملية.

وفي تفاصيل عملية الاعتقال بحسب وكالة "الاناضول"، قامت عناصر الأمن التركية بمداهمات متزامنة في 6 ولايات ضد عناصر تنظيم داعش.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف 14 شخصا، بينهم الشخص المذكور المكلف بعمليات اغتيال في تركيا.

ولدى التحقيقات الأولية تبين أن الموقوفين شاركوا في فعاليات داعش الإرهابية في سوريا والعراق قبل أن ينتقلوا إلى داخل الأراضي التركية.

واتضح من خلال التحقيقات بحسب "الأناضول" أن من بين الموقوفين 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية وواحد يحمل الجنسية المغربية والآخر تركي.

وعثرت قوات الأمن في منازل الموقوفين خلال المداهمات، على مسدسين وطلقات نارية وجوازات سفر مزورة وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية.

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