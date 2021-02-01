2021/02/01 | 16:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: نهاية شهر شباط الجاري موعد وصول اللقاحات الخاصة بفايروس كورونا 7 SKY TV.

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