صحة ميسان تنفي استلامها أول شحنة من لقاح كورونا

2021/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تنفي دائرة صحة ميسان ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وصول اول شحنة من لقاح فايروس كورونا الى محافظة ميسان.."هذا مااكده مدير اعلام دائرة صحة ميسان الاستاذ محمد قاسم الكناني "لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلا"..متمنيا اخذ الخبر من مصدره وهو الصفحة الرسمية لدائرة صحة ميسان.

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