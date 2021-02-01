الرافدين يباشر بتوزيع المنحة المالية العاجلة على عوائل شهداء ساحة الطيران

2021/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع المنحة المالية العاجلة على عوائل شهداء التفجير المزدوج في ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد.

وقرر مصرف الرافدين، في وقت سابق، صرف منحة مالية عاجلة بقيمة 5 مليون دينار لعوائل شهداء ساحة الطيران.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف حصل على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية، على مقترح مدير مصرف الرافدين، بصرف منحة مالية عاجلة بقيمة 5 مليون دينار لعوائل شهداء ساحة الطيران وسلفة مالية قدرها 10 مليون للجرحى من دون فوائد".

واشار الى ان "مدة تسديد السلفة يكون في 10 سنوات".

واوضح البيان ان "المصرف سيقوم بجولة ميدانية لتوزيع المنحة على مستحقيها لعوائل شهداء الطيران".

وشهدت العاصمة بغداد، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، انفجارين نفذهما انتحاريان في ساحة الطيران، بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، وقع على اثرهما 32 شهيداً واصيب 110 أشخاص آخرين وفقاً لآخر احصائية رسمية.

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