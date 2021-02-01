الفلسطينيون يبدأون التلقيح منتصف الشهر الحالي ويتسلمون ألفي جرعة من إسرائيل

2021/02/01 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الاراضي الفلسطينية),(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف شباط/فبراير الحالي، فيما أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا وصلتها من إسرائيل.وأكد اشتية قبيل اجتماع […]

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