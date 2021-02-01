2021/02/01 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سعي الوزارة الى تعديل مبالغ رواتب موظفي وزارة الشباب والرياضة إستناداً إلى أحكام القانون رقم 22 لسنة 2008، في ضوء إرتفاع نسبة التضخم وإنخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار .وأضاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مجلس التنمية البشرية، لتعديل مبالغ رواتب موظفي وزارة الشباب والرياضة استنادا الى احكام القانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) المادة ثالثا/ الفقرة ثانياً التي نصت (لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تاثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين) ونظرا لانخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار، ولكون رواتب موظفي الوزارة منخفضة امام باقي الوزارات، نأمل تعديل رواتب موظفي وزارتنا إستناداً الى القانون المذكور"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تعديل مبالغ رواتب موظفي وزارة الشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تعديل مبالغ رواتب موظفي وزارة الشباب والرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).