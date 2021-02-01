الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين في الكرمة بالانبار

2021/02/01 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في الكرمة.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية/نينا/ نسخة منه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولته دخول قضاء الكرمة بالأنبار./انتهى ح

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