لجنة نيابية تقدم ملفات استجواب وزير النفط بينها توقف حقل سيبة الغازي

2021/02/01 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، الاثنين، عن تقديم عدد من الملفات الخاصة باستجواب وزير النفط الحالي، مبينة ان من بينها توقف حقل السيبة الغازي والذي من المفترض دخوله الخدمة منذ 2018.

وقال عضو لجنة مرقبة البرنامج الحكومي كاظم فنجان لـ/المعلومة/ انه “تم اعداد ملفات متخصصة باستجواب وزير النفط تصل الى اكثر من 9 ملفات”.

واضاف ان “الملفات تخص قضايا عديدة تخص فساد داري ومالي في الوزارة وعقودها”، مشيرا الى ان “من بين تلك الملفات ملف وقف حقل السيبة الغازي وعدم تشغيله رغم المخاطبات العديدة”.

واوضح فنجان ان “حقل السيبة توقف عن العمل ومن المفترض ان يعود منذ 2018 وخصصت الاموال اللازمة والدعم الا انه لم يشتغل ولازال متوقفا حتى الان”.انتهى25و

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