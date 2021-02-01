هيئة العشائر في سنجار تحذر تركيا: سنحاربكم كما حاربنا 'داعش' (فيديو)

2021/02/01 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة العشائر والهيئة الدينية الايزيدية في قضاء سنجار، الاثنين، عن استنكارها للتدخلات التركية في المنطقة، داعية الرأي العام والحزاب والقوات الامنية للتدخل، ومحذرة تركيا من مقاومة حازمة.

وقالت هيئة العشائر في مؤتمر صحفي، اليوم 1 شباط 2021، إنها "تستنكر تصريحات تركيا حول تدخلها العسكري في ملاحقة عناصر حزب العمل الكردستاني ببلدة سنجار الواقعة شمال غرب مدينة الموصل".

وكشفت الهيئة، عن "استعدادها للتصدي للقوات التركية في حال اجتياحها للمنطقة"، داعية "الاحزاب السياسية والقوات الامنية والعسكرية للقيام بواجبها الانساني والوطني في حماية المنطقة"، مؤكدة على "محاربة أنقرة كما حاربوا داعش من قبل".

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