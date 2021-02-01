ماذا أرادت البرجوازية، وماذا تريد جماهير تونس ومصر؟! - احمد عبد الستار

2021/02/01 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_عبد_الستار بعد مرور الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة جماهير تونس ومصر خلال الايام القريبة من الشهر الجاري كانون الثاني....



اللتان أديتا الى هرب ابن علي وسقوط حكومة مبارك، كما اشعلتا فتيل انتفاضات جماهيرية عارمة في المنطقة برمتها.



وانتقال أثرها إلى مناطق مختلفة من العالم.إن انتفاضة جماهير تونس وبعدها جماهير مصر كانت بحق حدث عالمي مميز وانعطافة في تاريخ الصراع الطبقي المعاصر.



رغم محاولات الاعلام الرأسمالي ا ......





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