هيئة الاستثمار تعلن رغبتها تأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري

2021/02/01 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، رغبتها بتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري لحل ازمة السكن في العراق.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "انعقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة الاجتماع الأول الخاص باللجنة المكلفة بتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري بحضور مستشاري رئيس الوزراء الدكتور صباح عبد اللطيف والدكتور ابراهيم الزبيدي والوكيل الفني لامانة بغداد السيد مهدي جاسم ومدير عقارات الدولة السيد حسن المكوطر ومدير عام المصرف الصناعي السيد بلال صباح حسن".

ونقل البيان، عن رئيس الهيئة، ان هذه اللجنة ستعمل على وضع الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والخطوات القانونية والمالية التي ستنفذها الهيئة تمهيدا لانطلاق عملها ، مشيرة الى ان الشركة ستكون (مساهمة مختلطة) موزعة بنسبة 50% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص والنسبة المتبقية ستباع كأسهم للمواطنين .

وبينت نجار ان الهدف من الشركة هو تطوير قطاع العقار في عموم العراق ، فضلا عن حل جزء من أزمة السكن من خلال إقامة مشاريع سكنية وفق رؤية متطورة ونهج حديث يكون ثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة العراقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة .

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