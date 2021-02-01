4.7 مليار دولار إيرادات العراق من النفط خلال الشهر الماضي

2021/02/01 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الإثنين، صادرات النفط لشهر كانون الثاني الماضي، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد تجاوز الأ53 دولاراً.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "وزارة النفط تعلن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليونا و922 ألفا و697 برميلاً، بإيرادات بلغت قرابة 4 مليار و739 مليونا و82 ألف دولار".

واشارت الاحصائية وفقا للبيان، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة 85 مليون و870 ألف و503 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 مليونا و52 ألفا و194 برميلا".

وأضاف، "معدل الكميات اليومي بلغ 2 مليون و868 ألف برميل في اليوم"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 53.294 دولاراً".

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