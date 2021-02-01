2021/02/01 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 20 دولاراً خلال تداولات اليوم الإثنين، تزامناً مع مكاسب قوية للفضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تعزز مكاسبها عالمياً لـ20 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تعزز مكاسبها عالمياً لـ20 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).