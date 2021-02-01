سعر الفضة يقفز 11% لأعلى مستوى في 8 سنوات

2021/02/01 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 11 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 8 سنوات.

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