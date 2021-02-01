بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح “فالنيفا” الفرنسي

2021/02/01 | 17:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

طلبت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المقترح من شركة الأدوية الفرنسية فالنيفا Valneva لعام 2022، ليصل إجمالي طلباتها إلى 100 مليون.

وقالت “فالنيفا، الإثنين، إن بريطانيا لا يزال بإمكانها طلب 90 مليون جرعة إضافية بين 2023 و2025.

وتتوقع الشركة الفرنسية الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر، وبدأت بالفعل الإنتاج التجاري في أسكتلندا.

وأشار الرئيس المؤقت لفريق عمل اللقاحات الحكومي كلاديف ديكس، إلى أن الموقع الأسكتلندي جاهز لتقديم اللقاح بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال، كما حصل على موافقة الهيئة البريطانية المسؤولة عن الرعاية الصحية.

شركة فالنيفاشركة فرنسية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، وهي واحدة من الشركات التي تعاقدت مع بريطانيا لمدها بلقاح ضد مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.وبدأت الشركة في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 المرحلة الأولى من مرحلتي التجارب السريرية للقاحها، بعدما بدأت العمل فيه في شهر إبريل/ نيسان الماضي.وبخلاف لقاح فايزر/ بيونتيك، تعمل شركة “فالنيفا” على لقاح “يوقف النشاط” ويحتوي على الفيروس الكامل، بدلًا من المادة الكيميائية الطبيعية، التي يطلق عليها اسم “آر.



إن.



إيه”.وكانت شركة فالنيفا قالت في يناير/ كانون الثاني إنها تأمل أن يتم البدء في استخدام لقاحها لكوفيد-19 في بريطانيا بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2021.ووافقت بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على لقاح لفيروس كوفيد-19 أنتجته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا Oxford-AstraZeneca.



وأفادت وزارة الصحة أنها أوصت على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح.

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