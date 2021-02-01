2021/02/01 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتوزيع المنحة العاجلة لذوي ضحايا تفجيري ساحة الطيران.

وقال إعلام المصرف في بيان صحفي، إن “ادارة المصرف زارت اول عائلات ضحايا التفجير الإرهابي في العاصمة بغداد وقامت بتوزيع المنحة المالية البالغة 5 مليون دينار بعد وصول قوائم الشهداء من وزارة الصحة ودائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء”.

واضاف البيان أن “المصرف أيضا وجه فرقا ميدانية لزيارة الجرحى لترويج معاملات منح سلفة ال١٠ مليون من دون فوائد التي أقرها المصرف في وقت سابق”.

وفي 21 كانون الثاني، هز تفجير انتحاري مزدوج ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى وقوع العشرات بين قتيل وجريح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتوزيع المنحة العاجلة لذوي ضحايا تفجيري ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتوزيع المنحة العاجلة لذوي ضحايا تفجيري ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).