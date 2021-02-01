2021/02/01 | 17:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كانا توأمين منذ البداية..

حسنا فعلت مؤسسة كركوك الاعلامية عندما جعلت يوم افتتاح موقع المؤسسة الاعلامي والقناة متزامنا مع ذكرى استشهاد اسطورة الكفاح المسلح مامه ريشه.

هل يُحرج المسنّ الأميركي ترامب بالتّصالح مع الفصائل الشيعية..



أهلُ الحقّ ترد وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لمصر

كاريكاتیر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان يسجل 107 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان يسجل 107 اصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).