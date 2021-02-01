طريقة إيقاف خاصية في واتسآب تستنزف باقة الإنترنت

2021/02/01 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يتفاجأ بعض مستخدمي تطبيق “واتسآب” بنفاد باقة إنترنت الموبايل لديهم، دون استهلاك حقيقي لها، ودون معرفة السبب الخفي وراء ذلك.

ذكر موقع “صدى البلد” أن “واتسآب” يعد الأكثر استهلاكا لباقة الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة إرسال الصور والفيديوهات فيه.

ويحتوي التطبيق على خاصية فيه تمكن التطبيق من استهلاك باقة الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذى يؤدى إلى نفاد باقة الإنترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علم منهم.

وتعمل خاصية Data and storage على زيادة استهلاك باقة الإنترنت، ولإلغائها يمكن اتباع الخطوات التالية.

– اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings.

– من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.

– ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

– من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents

– قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.



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