الكاظمي يؤكد على ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري مع الخليج

2021/02/01 | 17:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف والوفد المرافق له.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، والى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق”، مشددا على “ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري”.وأشار الكاظمي الى “ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية”، مشددا على “ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة”.واكد “إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وان […]

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