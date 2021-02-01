2021/02/01 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، عمل اللجنة الخاصة بحجب المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقى (المركز الخبري) نسخة منه أن “الأعرجي استقبل رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بحجب المواقع والصفحات المحرضة والداعمة للإرهاب”، مضيفاً “أن اللقاء استعراض عمل اللجنة والنتائج المتحققة في مجال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي يبحث جهود حجب المواقع والصفحات الداعمة للإرهاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يبحث جهود حجب المواقع والصفحات الداعمة للإرهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يبحث جهود حجب المواقع والصفحات الداعمة للإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).