الدين والسياسة في الشرق الأوسط 

2021/02/01 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الأديان الإبراهيمية الثلاثة (اليهودية ـ المسيحية ـ الإسلام)، التي يدين بها اليوم نصف سكان هذا الكوكب تقريبا، من هذه المنطقة/ الشرق الأوسط تحديدا.

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