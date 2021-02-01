حقوق الإنسان النيابية تدين الاعتداء على الخريجين معتصمي العلاوي

2021/02/01 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بغداد – المركز الخبري دانت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الإثنين، الاعتداء على الخريجين المعتصمين المطالبين بالتعيين في منطقة العلاوي.وقالت اللجنة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني) إنها “تدين الاعتداء الآثم على الخريجين المعتصمين المطالبين بالتعيين في منطقة العلاوي في بغداد الحاصل من قبل قوات حفظ النظام”، مؤكدةً ان “مبدأ حرية […]

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