المشرعون في ميانمار رهن الإقامة الجبرية

2021/02/01 | 17:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

ذكر نائبان برلمانيان في ميانمار اليوم الاثنين، أن قوات الأمن في العاصمة تتحفظ على مقار إقامة أعضاء البرلمان، وذلك بعد انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة حدث فجر اليوم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن النائب البرلماني ساي لين ميات قوله، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، مضيفا أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح، وأعلن تعيين قائد الجيش مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.

ودعت أونغ سان سو كي الشعب لرفض الانقلاب العسكري والاحتجاج عليه.

وأثار الانقلاب اننقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.



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