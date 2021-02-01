ضمن موازنة 2021... تخصيص مبالغ اضافية لصندوق اعمار نينوى

2021/02/01 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير صندوق الاعمار في محافظة نينوى سالم يحيى، عن تخصيص مبالغ اضافية للصندوق ضمن موازنة 2021 لدعم المشاريع المدمرة في المحافظة ومشاريع اخرى قيد الانجاز.

وقال مدير الصندوق، في تصريح لـ NRTعربية، اليوم، 1 شباط 2021، ان "صندوق دعم المناطق المتضررة لم يتمكن من دعم المشاريع المتوقفة والمدمرة في الموصل بسبب الدمار الذي لحق بها اضافة الى الضيقة المالية التي تمر بها البلاد".

وأوضح يحيى، ان "استمرار العجز المالي الذي يعصف بالعراق قد يتسبب باللجوء الى طلب عون ودعم دولي لاعادة نينوى الى ما كانت عليه في السابق".

جدير بالذكر ان محافظة نينوى ومركزها الموصل تعرضت بناها التحتية ومبانيها الى دمار كبير نتيجة ضراوة المعارك التي دارت في احيائها وبين مساكنها خلال عمليات استعادة المدينة من تنظيم داعش".

ا.ح

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