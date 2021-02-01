تفجيرات تستهدف محالا للخمور ومركزا للمساج في بغداد

2021/02/01 | 19:56 - المصدر: NRT عربية

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استهدفت عبوة ناسفة متجرا لبيع المشروبات الكحولية ومركزا للمساج في بغداد دون وقوع اصابات.

وذكر مصدر امني في تصريح خاص لـ NRT عربية، ان "عبوة ناسفة استهدفت متجرا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة بسماية، فيما استهدف تفجير اخر مركز اريدو للمساج ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف، ان كلا التفجيرين اسفر عن اضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية.

واوضح المصدر، ان "القوات الامنية اغلقت بعض مداخل الكرادة بعد التفجير الذي استهدف مركز مساج اريدو مقابل مطعم دار السلطان"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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